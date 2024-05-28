البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

واصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي المستمرة بمعدل ملياري يوان (29ر281 مليون دولار) يوميا تقريبا في النظام المصرفي، حيث ضخ اليوم الثلاثاء ملياري يوان من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف سجل اليوان الصيني تراجعا ملموسا أمام الدولار في تعاملات اليوم. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1101ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 10 بيب عن سعره أمس وكان 1091ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.