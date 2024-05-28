زد يقلب تأخره أمام الداخلية ويتأهل لدور الـ16 من كأس مصر

قلب نادي زد تأخره بهدف لفوز 2-1 على حساب الداخلية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي، موسم 2023-2024.

تقدم الداخلية عن طريق لاعبه زياد طارق، الذي سجل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة، قبل أن يحصل على بطاقة حمراء ويغادر الملعب في الدقيقة 66.

ولم يصمد دفاع الداخلية أمام طوفان زد الهجومي، خاصة بعد النقص العددي لينجح مصطفى زيكو في السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 96، ليلجأ الفريقان لوقت إضافي.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل شادي حسين هدف الفوز لفريق زد في الدقيقة 103، بعد عرضية أرضية حولها لشباك الداخلية، ليتأهل الفريق لدور الـ16 من البطولة.

ويلتقي زد في دور الـ16 مع فريق سيراميكا كليوباترا، الذي فاز بدوره على حساب مكادي بنفس النتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، الثلاثاء.