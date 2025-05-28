وزير الخارجية الألماني يدعو من واشنطن إلى تعزيز الضغط على روسيا وبحث حل الدولتين مع الشركاء الأمريكيين

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عشية زيارته الرسمية الأولى إلى واشنطن، حيث سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو، إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة بشأن الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا.

وقال فاديفول، قبل مغادرته الثلاثاء متوجها إلى الولايات المتحدة: "لإجبار (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في النهاية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولضمان دخول روسيا في مفاوضات جدية، يجب أن نواصل الضغط".



وأضاف: "نحن الأوروبيون سنواصل تشديد العقوبات، كما أن الكونجرس الأمريكي مستعد أيضا لفرض المزيد منها".

ومن المقرر أن يلتقي فاديفول روبيو اليوم الأربعاء لمناقشة نهج مشترك إزاء الأزمات الدولية الراهنة.



التأكيد على الأهداف المشتركة مع الولايات المتحدة

وشدد فاديفول على أهمية التعاون عبر الأطلسي من أجل حماية الحرية في أوروبا، مشيرا إلى أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تعد تذكيرا صارخا بذلك. كما حذر من أن بوتين يواصل هجماته "بوحشية لا تضعف"، رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة لإحلال السلام، بما في ذلك تلك التي تبذلها الولايات المتحدة.

وقال: "نريد إنهاء معاناة أوكرانيا، نريد وقفا فوريا لإطلاق النار، ونريد سلاما دائما".

حل الدولتين في الشرق الأوسط؟

وفي ظل المعاناة الإنسانية الشديدة في قطاع غزة، أعلن فاديفول عن نيته البحث مع الشركاء الأمريكيين عن كيفية تحقيق حل الدولتين باعتباره أفضل فرصة لإحلال سلام دائم في المنطقة.

وأضاف: "نحن بحاجة ملحة إلى تحقيق اختراق في المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن وتوسيع كبير في المساعدات الإنسانية".