كشف توم ساينتفيت مدرب منتخب مالي الأول لكرة القدم، موعد عودة أليو ديانج إلى الأهلي، بعد انتهاء إعارته مع الخلود السعودي. وانضم ديانج إلى النادي الأهلي في صيف 2019، ورحل إلى الخلود السعودي على سبيل الإعارة في صيف 2024.

وقال توم ساينتفيت، مدرب منتخب مالي، خلال تصريحات إعلامية عبر «القناة الأولى»: «نلعب أمام الكونغو يوم 5 يونيو 2025، وبالتالي يمكن لديانج المشاركة مع الأهلي بعد ذلك، حيث سيكون هناك 10 أيام قبل مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي».

وأضاف: «كل اللاعبين الذين لديهم ارتباطات مع أنديتهم أو مشاركة في كأس العالم للأندية، يمثلون منتخباتهم بدون أي مشكلة، وبعد ذلك يذهبون للمشاركة مع أنديتهم».

وتطير بعثة فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، في الرابع من يونيو القادم، لأمريكا، من أجل الاستعداد لخوض نهائيات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك النادي الأهلي في فعاليات البطولة بنظامها الموسع، إلى جانب إنتر ميامي مستضيف البطولة، وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، في المجموعة الأولى، وستكون ضربة البداية أمام إنتر ميامي في افتتاح البطولة.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي سفر بعثة الفريق لأمريكا في الرابع من يونيو القادم، بعد انضمام صفقات الفريق الصيفية كـ محمود حسن تريزيجيه قادما من طرابزون سبور التركي، وحمدي فتحي الذي تم التعاقد معه على سبيل الإعارة من الوكرة القطري.