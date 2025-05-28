فرنسا: سجن جراح مسن 20 عاما بعد اعترافه بالاعتداء جنسيا على 299 طفلا مريضا

قضت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، بسجن جراح فرنسي متقاعد لمدة 20 عاما بعد اعترافه بالاعتداء على 299 مريضا، معظمهم من القاصرين.

وفيما تعد أكبر محاكمة تتعلق باعتداء على الأطفال في فرنسا، اعترف الطبيب المتقاعد جويل لو سكوارنيك، البالغ من العمر 74 عاما، باعتدائه على 158 مريضا من الذكور و141 من الإناث، بمتوسط عمر يبلغ 11 عاما، وذلك خلال الفترة بين عامي 1989 و 2014.

واتهم الادعاء العام جويل بمعاملة ضحاياه كأجسام بلا حياة، دون أي قدر من التعاطف، واستغلاله وظيفته كطبيب لارتكاب تلك الاعتداءات.

وكان المدان غالبا ما يعتدي على المرضى وهم تحت تأثير التخدير، أو على أطفال لايدركون أن أفعاله تشكل اعتداء.

وأثارت هذه القضية صدمة كبيرة في فرنسا، وطرحت تساؤلات حول أسباب عجز السلطات الصحية عن إيقاف الطبيب في وقت مبكر، خاصة أنه كان قد صدر بحقه حكم مع وقف التنفيذ بتهمة حيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال عام 2005.