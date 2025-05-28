قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين أبلغت وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين بوقف تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين اعتباراً من نوفمبر المقبل بسبب قلة التمويل المقدم من الدول المانحة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الصحة تأكيده خلال لقاء مع وفد من المفوضية على ضرورة "عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسئولياته الإنسانية، هذه المسئوليات التي لم يتقاعس عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، رغم أزماته الكبرى المتلاحقة ماليا واقتصاديا وأمنيا".

وأضاف ناصر الدين: شهد لبنان قبل أقل من ثلاثة أشهر موجة نزوح جديدة، ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جدا بالنسبة إلى مساحة لبنان وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى.

وشدد وزير الصحة اللبناني على ضرورة أن تجد المفوضية السبل الكفيلة لتأمين التغطية الاستشفائية للنازحين ودعم الخدمات الصحية المقدمة لهم في مراكز الرعاية الأولية.

وتابع: لا حل إلا بتأمين التمويل الدولي للرعاية الصحية للنازحين واستشفائهم إلى حين عودتهم الآمنة لبلادهم، داعياً إلى بدء جهود جدية لتنفيذ خطة عودة اللاجئين إلى بلادهم.