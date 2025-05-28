ترامب يطلب من المحكمة العليا منع مهاجري جنوب السودان من الطعن على الترحيل

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا اليوم الثلاثاء وقف أمر قضائي يسمح للمهاجرين بالطعن على عمليات الترحيل إلى جنوب السودان.

جاء الاستئناف العاجل بعد أن وجد قاض أن البيت الأبيض انتهك أمرا قضائيا بتنفيذ رحلة ترحيل جوا إلى الدولة الأفريقية التي تعيش في فوضى، كانت تحمل أشخاصا من دول أخرى أدينوا بجرائم في الولايات المتحدة.

ووجد القاضي براين إي. مورفي في بوسطن أن البيت الأبيض انتهك "بلا شك" أمره السابق بضرورة منح الأشخاص فرصة لتقديم اعتراضات قبل إرسالهم إلى بلد آخر يعرضهم للخطر، حتى لو استنفدوا جميع استئنافاتهم القانونية.

وفي استئناف طارئ، دفعت الحكومة الاتحادية بأن مورفي قد عطل جهودها لتنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وكتب المحامي العام د جون سوير أن العثور على الدول المستعدة لاستقبالهم هو "مسعى دبلوماسي دقيق" تعرض للضرر من متطلبات المحكمة.

ومن جانبه، قال مورفي إنه أعطى إدارة ترامب "مرونة ملحوظة مع الحد الأدنى من الرقابة" في هذه القضية، وأكد على المرات العديدة التي حاول فيها العمل مع الحكومة، وفقا لأمر نشر ليلة الاثنين.

وكتب مورفي الذي يتخذ من بوسطن مقرا له في الأمر المكون من 17 صفحة: "من خلال النهج السلوكي، من الصعب التوصل إلى أي استنتاج سوى أن المتهمين يلجأون إلى عدم الوضوح كوسيلة للتهرب".