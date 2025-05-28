انطلاق دبلوم الإخراج وصناعة الأفلام في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

تُطلق مكتبة مصر الجديدة العامة في الخامسة من مساء بعد غد الجمعة، دبلومة الإخراج وصناعة الأفلام، التي تستهدف تدريب مجموعة متميزة من شباب السينمائيين على مهارات الإخراج وصناعة الفيلم ومراحل إنتاجه. تستمر الدورة لمدة شهر، بواقع محاضرة أسبوعيًا، وذلك على مسرح المكتبة.

يتضمن الدبلوم التدريب على تقنيات وحرفية الإخراج السينمائي، أحجام اللقطات وزوايا الكاميرا، الفرق بين الإخراج السينمائي والإخراج التليفزيوني، أدوات المخرج وتوظيفها بشكل سليم، والتعامل مع فنيات الصوت والتصوير والمونتاج.

الدبلوم من شأنه أن يُمكن المتدربين من الإلمام بمهارات الإخراج والتصوير، وصناعة الأفلام، والقدرة على التخيل بهدف نسج تفاصيل القصة بواقعية لا تخلو من الإبداع الذي يُميزها عن غيرها، وفق قواعد وأصول علمية.

يقوم بالتدريب المخرج بلال الملاح، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، أفضل مخرج دراما لعام 2020 في السعودية، وأفضل مخرج سينمائي بمهرجان أوسكار إيجيبت 2024 عن فيلم "نفسي"، ومن أهم أعماله: فيلم "التابوت"، فيلم "نفسي"، فيلم "وجعك الدبوس"، "يوم بداية العالم"، مسلسل "أضواء"، وفيلم "المتسول".

وفي نهاية الدورة، يحصل المتدرب على شهادة الدبلومة، كما يؤهله ذلك للحصول على فرصة المشاركة في أحد أفلام شركات الإنتاج السينمائي الكبرى.