بايسرز يقترب من نهائي دوري السلة الأمريكي للمرة الأولى منذ 25 عاما

واصل تايريس هاليبورتون تألقه ووضع فريقه إنديانا بايسرز على بعد فوز من الوصول إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لأول مرة منذ عام 2000، وذلك بقيادته للتغلب على ضيفه نيويورك نيكس 130-121 والتقدم 3-1 في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية.

وحقق هاليبورتون ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 32 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و12 متابعة، خلال لقاء لم يخسر خلاله الكرة (تورن أوفر) ولو لمرة واحدة في إنجاز لم يحققه أي لاعب سابقاً منذ بدء الاحصاءات الخاصة بهذه الناحية موسم 1977-1978.

كما بات هاليبورتون ثالث لاعب فقط في تاريخ الدوري يسجل 30 نقطة أو أكثر مع 15 تمريرة أو أكثر و10 متابعات أو أكثر في الـ"بلاي أوف" بعد الأسطورة أوسكار روبرتسون ونجم دنفر ناغتس الحالي الصربي نيكولا يوكيتش.

بالنسبة لهاليبرتون "الأهم هو الفوز. أردت الإثبات أني قادر على الرد حين أكون في وضع صعب، حين يكون فريقي في وضع صعب"، في إشارة منه إلى المباراة الثالثة التي خسرها فريقه على أرضه 100-106 بعدما كان متقدما بفارق 20 نقطة.

وتابع "شعرت أني خذلت فريقي في المباراة الثالثة (سجل 20 نقطة) وبالتالي كان مهماً جداً بالنسبة لي أن ألعب بشكل جيد هنا (في ملعب بايسرز). وضعني الشبان (زملاؤه) في وضع جيد كي ألعب بطريقتي، وهذا فوز كبير بالنسبة لنا".

وتنتقل السلسلة الخميس إلى نيويورك حيث فاز بايسرز بالمباراتين الأوليين قبل أن يخسر الثالثة على أرضه.

وعلق هاليبورتون على مباراة الخميس بالقول "أنا متحمّس جداً. ستكون ممتعة جداً"، مضيفاً "من الصعب اللعب في تلك الأجواء (في ماديسون سكوير غاردن). يجب أن نكون مستعدين. مباراة واحدة إضافية (للفوز بها)".

وفي حال حقق فوزه الثالث في "ماديسون سكوير غاردن"، سيحجز بايسرز بطاقته في نهائي الدوري للمرة الثانية فقط خلال تاريخه في الـ"أن بي أيه" (أحرز ثلاثة ألقاب في دوري أيه بي أيه الذي أُدمِج بدوري أن بي أيه عام 1976)، بعد أولى عام 2000 حين خسر مواجهة اللقب أمام لوس أنجليس ليكرز، بعدما مر بنيكس بالذات في نهائي المنطقة الشرقية (4-2).

وساهم باسكال سياكام أيضا في هذا الفوز بتسجيله 30 نقطة، فيما لعب أوبي توبين دوراً رئيسياً بتسجيله ثلاثية في آخر 46 ثانية وجّه بها الضربة القاضية للضيوف الذين وجدوا أنفسهم يركضون خلف النتيجة معظم فترات اللقاء.

وأنهى بايسرز الربع الأول متقدماً 43-35، ثم أنهى الشوط الأول بست نقاط متتالية من دون ردّ، ليدخل الاستراحة متقدماً 69-64.

وبدأ أصحاب الأرض الشوط الثاني من حيث أنهوا الأول، بتسجيلهم 9 نقاط مقابل اثنتين فقط لنيكس واختتموه متقدمين بفارق 11 نقطة 102-91، ثم حافظوا على أفضليتهم في الربع الأخير الذي استهلوه بتسجيل 9 نقاط مقابل 3 لضيوفهم، بينها خمس لسياكام، ليتقدموا 111-96.

وقلص نيكس الفارق إلى ست نقاط ثلاث مرات في أواخر اللقاء، لكن بايسرز عرف في النهاية كيف يحبطه ويخرج من المواجهة منتصراً رغم جهود جايلن برونسون (31 نقطة) وكارل-أنتوني تاونز (24 نقطة مع 12 متابعة) وأو جيه أنونوبي (22 نقطة).