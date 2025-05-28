• عقب اقتحامهم بلدة رامون في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وفق شهود عيان للأناضول

أحرق مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، مركبتين في بلدة رامون شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كما خطوا شعارات باللغة العبرية على جدران أحد منازل البلدة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء بلدة رامون وأشعلوا النار في مركبتين.

وأوضح الشهود أن المستوطنين خطوا أيضا شعارات باللغة العبرية على جدران أحد منازل البلدة.

ويأتي اقتحام بلدة رامون ضمن سلسلة اعتداءات وانتهاكات ينفذها مستوطنون ضد قرى وبلدات فلسطينية، بالتوازي مع حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعدوانه المستمر على مخيمات ومحافظات الضفة الغربية.

وأمس الثلاثاء، هاجم مستوطنون عددا من البلدات الفلسطينية، بينها "قريوت" و"المغير" و"أبو فلاح" في محافظتي نابلس ورام الله، وأحرقوا 7 مركبات ومحاصيل زراعية، واعتدوا على مصور الأناضول عصام الريماوي بالضرب.

وخلال أبريل الماضي، نفذ المستوطنون 231 عملية تخريب وسرقة لممتلكات مواطنين، استهدفت مساحات شاسعة من الأراضي، بحسب "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة، أسفر تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لاعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.