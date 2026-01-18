أحمد موسى: ترامب سيعقد مؤتمرا لمجلس السلام في منتدى دافوس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس يوم الأربعاء المقبل، سيتطرق كجزء رئيسي إلى ضرورة فتح الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المحيطة بقطاع غزة.

وأوضح خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء اليوم، أن هناك 5 معابر تفصل بين الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة، مشددا على ضرورة فتحها جميعا من الشمال إلى الجنوب لإدخال المساعدات لتوفير احتياجات 2 مليون مواطن فلسطيني.

وأكد أن تلبية احتياجات القطاع لا تكفيها 100 أو 600 شاحنة، مشددا أن القطاع يحتاج يوميا ما لا يقل عن 3 إلى 4 آلاف شاحنة لتعود الحياة إلى غزة مرة أخرى، قائلا: «كفاية معاناة، وأشقاؤنا في فلسطين وغزة يبدأوا يشتغلوا على الأمل والمستقبل».

وأضاف أن من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال منتدى دافوس، مؤتمرا لـ «مجلس السلام» الخاص بغزة بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس، موضحا أن المنتدى سيشارك فيه 60 إلى 70 رئيس دولة.

وأشاد باللجنة الفلسطينية الجديدة لإدارة قطاع غزة، مؤكدا أنها مشكلة من الفلسطينيين أنفسهم وليست مفروضة من أحد، لافتا إلى تواجدها حاليا في مصر وتستعد لبدء أعمالها والدخول إلى غزة قريبا بدعم مصري كبير.

وطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يتوقف إلا بقرار أمريكي مباشر، قائلا: «الأمريكان يقولوا لنتنياهو كفاية يعني كفاية».

وأثنى على الدور المحوري الذي لعبته مصر خلال الفترة الماضية رغم حملات التشكيك، قائلا: «مصر عاملة دور كبير جدًا، وإحنا عمرنا ما تأخرنا، لكن الإعلام المعادي وغير المعادي كان يستهدف مصر وجهود الدولة المصرية».

وتشهد مدينة دافوس في جبال الألب السويسرية الاثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، والذي يعقد في الفترة من 19 إلى 23 يناير، ويجمع ما يقارب 3000 مشارك، من بينهم 64 رئيس دولة و6 من قادة مجموعة السبع، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إضافة إلى نحو 1700 من كبار قادة الأعمال، مع ممثلين من 130 دولة.