أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة أنهت كل استعداداتها النهائية لاستقبال امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الخميس 29 مايو وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025.

وأضاف المحافظ أن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، سخّرت جميع إمكاناتها لخدمة الطلاب، حيث تم تجهيز 121 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة لاستقبال 39 ألفًا و642 طالبًا وطالبة في مختلف التخصصات الفنية، وتشمل التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتعليم المزدوج.

وأوضح الجندي أن اللجان وُزِّعت وفقًا لمعايير تنظيمية دقيقة، إذ خُصِّصت 57 لجنة للتعليم الصناعي، و10 للتعليم الزراعي، و48 للتعليم التجاري، و6 للتعليم الفندقي والتجاري، مع الالتزام بعدم تجاوز عدد الطلاب داخل كل لجنة 20 طالبًا، حفاظًا على راحتهم وتطبيقًا للإجراءات الوقائية.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع الأحياء ووحدات النظافة لرفع الإشغالات وتنظيف محيط مقار اللجان، لضمان بيئة آمنة ومناسبة للطلاب وأولياء الأمور، كما جرى تجهيز 23 استراحة للمشرفين والمعلمين، منها 13 للرجال و10 للسيدات، وجرى توفير كل وسائل الراحة بها.

كما شدد المحافظ على التنسيق الكامل مع مديريات الأمن، الصحة، الكهرباء، الإسعاف، التموين والتأمين الصحي، لتوفير أعلى درجات الأمان وضمان انضباط سير الامتحانات.

من جانبه، أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بأثاث مناسب وإضاءة كافية وتهوية جيدة، كما تم تزويد اللجان بالعصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الإلكترونية والساعات الذكية لمنع الغش، وضمان تكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن غرفة عمليات رئيسية تم تشكيلها بالمديرية، بالإضافة لغرف فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات والتدخل السريع حال حدوث أي مشكلة.

واختتم ناصر حسن تصريحاته بالتأكيد على أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية في مسيرة التنمية بمصر، مشيدًا بجهود محافظة الغربية وحرصها على توفير بيئة مناسبة تضمن نجاح العملية الامتحانية.