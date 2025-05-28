محمد يوسف: الأهلي عاد من بعيد والدوري دفعة معنوية قبل مونديال الأندية

شدد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على أهمية الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال محمد يوسف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «أبارك لمحمود الخطيب وإدارة الأهلي ولجماهير النادي الأهلي.. قدمنا 6 مباريات رائعة استطعنا خلالهم جمع العديد من النقاط».

وأضاف: «استطعنا الحصول على بطولة الدوري بعد العودة من بعيد أمام منافس قوي يشارك في دوري أبطال إفريقيا».

وأتم: «بطولة الدوري المصري ستفرق معنا معنويا خلال الفترة المقبلة، ويمنح الفريق دفعة كبيرة قبل خوض كأس العالم للأندية».

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز للمرة 45 في تاريخه، بعد الفوز على ضيفه فاركو بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية من البطولة.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 58، ليحسم تتويجه باللقب رقم 45 في تاريخ النادي، بعدما حافظ على فارق النقطتين مع بيراميدز الوصيف، والذي تفوق على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بشكله الجديد بمشاركة 32 ناديًا، حيث يلعب الأهلي في المجموعة الأولى رفقة بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي، ممثل البلد المستضيف.

ويخوض الأهلي مباراة افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي، على ملعب هارد روك، الثالثة فجر يوم 15 يونيو المقبل، ثم يلعب ضد بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، في السابعة مساءً، ويختتم دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو الرابعة فجرًا.