المستشار الألماني يستقبل الرئيس الأوكراني في ديوان المستشارية

استقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في برلين، اليوم الأربعاء.

واستقبل ميرتس، الرئيس الأوكراني، في ديوان المستشارية ظهر اليوم بمراسم رسمية، حيث استعرض الجانبان حرس الشرف العسكري.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، فإن زيارة الرئيس الأوكراني ستدور حول دعم ألمانيا لأوكرانيا والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المقرر أن تُقَام للضيف الأوكراني مأدبة غداء مشتركة عقب المحادثات مع ميرتس، وأن يتم عقد مؤتمر صحفي مشترك في وقت مبكر من بعد الظهر. وفي وقت لاحق من بعد الظهر، سيلتقي زيلينسكي أيضًا بالرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لإجراء محادثات في قصر الرئاسة بيلفو في برلين.

يذكر أن زيارات زيلينسكي الخارجية لا يكاد يتم الإعلان عنها بشكل مسبق وذلك لاعتبارات أمنية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت آخر زيارتين قام بها زيلينسكي للعاصمة الألمانية في يونيو، وأكتوبر من العام الماضي.