تستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما بعد ظهر الثلاثاء، بحسب جدول الأعمال الذي نشره مكتبها.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثلاثاء المقبل الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي، بحسب جدول الأعمال الذي لم يقدم تفاصيل عن فحوى المباحثات بين المسئولين.

ومعروف أن العلاقات متوترة بين ميلوني التي تتبنى مواقف محافظة ومؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وماكرون المؤيد بشدة لأوروبا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ففي حين يعتمد ماكرون على الاتحاد الأوروبي لمواجهة الحرب التجارية التي شنها ترامب، تطرح ميلوني نفسها بأنها "صلة الوصل" بين البيت الأبيض وبروكسل، وتحرص على عدم انتقاد الرئيس الأمريكي.

وقبل لقاء ماكرون، من المقرر أن تلتقي ميلوني رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي أظهر قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين في التاسع من مايو رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي الذي نصحه بعدم زيارة موسكو.

وأكدت ميلوني دعمها الثابت لأوكرانيا منذ توليها منصبها عام 2022.