ما هو الزي الياباني «كيمونو» الذي أغضب اليابانيين من كيم كارداشيان؟

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أثارت كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع، غضب في اليابانيين بعد إطلاقها علامة تجارية خاصة بملابس داخلية، واخترت أن يكون اسمها "كيمونو" وهو اسم للزي الرسمي في اليابان.

ونشرت كارداشيان عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا للزي الداخلي، وهو عبارة عن قطعة تخفي منحنيات الجسم، لكن بمجرد انتشار الصور، أعرب اليابانيين عن عضبهم من أخذها اسم الزي التقليدي لديهم الذي يعبر عن الاحترام.

وفقًا لـ "بي بي سي"، قالت شابة يابانية، تدعى "يوكا أوهيشي" في تعليقها على اسم ماركة الملابس الداخلية: "الكيمونو عبارة عن زي للاحتفال والخطوبة والزواج والجنائز أيضًا".

وأضافت: "كيم أخذت اسم الزي الخاص بشعبنا وأطلقته على ملابس داخلية دون النظر إلى ثقافتنا وهذا تصرف يعبر عن عدم الاحترام".

وبعد أن أثارت العلامة التجارية الجديدة لـ كارداشيان الغضب في اليابان، يقدم "الشروق" 10 معلومات عن الكيمونو الياباني..

1- يعتبر الكيمونو اللباس التقليدي في اليابان وهو كلمة يابانية تعني "ملابس".

2- يرتدي الكبار والصغار من الجنسين الكيمونو في اليابان، فهو ليس مقصورًا على عمر معين.

3- الكيمونو يصمم على شكل T ويصل طوله إلى الكاحل ويتميز بأكمام عريضة.

4- يجب أن يصاحب ارتداء الكيمونو حذاء ياباني تقليدي يدعى "غيتا".

5- ويعود تاريخ الكيمونو الياباني إلى القرن الخامس عشر.

6- يرتدي اليابانيون الكيمونو في المناسبات القومية حيث أنه يعبر عن رداء البلد الرسمي.

7- يمنح الكيمونو للجسم استقامة وقوة لأنه يلف بحزام قوي عند الوسط.

8- لا يحتوي الكيمونو على أي أزرار بل يكون التثبيت باستخدام أربطة وحزام.

9- يصنع الكيمونو عادة من قطعة قماش واحدة، وعند القص تكون معظم خطوط القص بشكل مستقيم.

10- يخفي الكيمونو ملامح الجسم للرجل والمرأة، حيث عند ارتدائه يظهر فقط خط الأكتاف وعرض الحوض.