البيت الأبيض ينفي معرفته بعرض روسيا مكآفات على مسلحين أفغان لقتل الجنود الأمريكيين

(د ب أ)

نفى البيت الأبيض يوم السبت( بالتوقيت المحلي)أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس على معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا عرضت مكافآت على مسلحين لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت في وقت سابق مزاعم بأن الاستخبارات الروسية عرضت مكآفات على إسلاميين متشددين من بينهم مسلحو طالبان، للتشجيع على شن هجمات ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أول من نشرت هذا الخبر، نقلا عن مصادر استخباراتية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس ترامب تم إطلاعه على هذه المزاعم.

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني في بيان:" رغم أن البيت الأبيض لا يعلق بانتظام على أي معلومات استخباراتية أو مناقشات داخلية مزعومة، يمكن لمدير وكالة الاستخبارات المركزية، ومستشار الأمن القومي ، ورئيس الأركان أن يؤكدوا جميعا بأنه لم يتم إطلاع الرئيس ولا نائبه على هذه المعلومات الاستخباراتية بشأن مزاعم المكآفات الروسية".

وأضافت ماكناني: "لا يتعلق هذا بأساس المعلومات الاستخبارية المزعومة ولكن بعدم دقة رواية نيويورك تايمز التي تشير على نحو خاطئ بأنه تم إطلاع الرئيس ترامب على هذا الأمر".

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض:" الولايات المتحدة تتلقى الآلاف من التقارير الاستخباراتية يوميا، و تخضع جميعها للتدقيق الصارم".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد رفضت حركة طالبان وروسيا هذه التقارير ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.