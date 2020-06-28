محكمة في إسرائيل تأمر بإطلاق سراح محتجين مناهضين لنتنياهو

أمرت محكمة إسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بالإفراج عن ثلاثة من أعضاء حركة "الأعلام السوداء" المناهضة للفساد والمطالبة بالديمقراطية، كما انتقدت بشدة الشرطة لأنها أبقتهم قيد الاعتقال منذ أمس الأول الجمعة.

وقالت القاضية أورنا ساندلر-إيتان: "لا أعتقد أن هناك حاجة لوضع أي شروط على إطلاق سراح المتهمين. حق التظاهر حق أساسي في أي نظام ديمقراطي".

وكانت الشرطة قد طالبت المتظاهرين بالتوقيع على شروط من أجل الإفراج عنهم، تتضمن تعهدهم بالابتعاد عن القدس 15 يوما.

كان من بين المعتقلين أمير هسكيل وهو قائد سابق بسلاح الجو.

واتهمت الشرطة هسكيل بتنظيم مظاهرة أمس الأول الجمعة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، دون الحصول على تصريح، إلى جانب غلق الطريق.

ونظم آلاف الإسرائيليين احتجاجات مساء أمس ضد الاعتقالات، كان من بينها احتجاجات أمام مقر نتنياهو.

ورفع المحتجون أعلاما سوداء، وطالبوا نتنياهو، التي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بالتنحى.

وأكد قادة المعارضة أن الاعتقالات "سياسية"، وتمثل محاولة من جانب الشرطة لترويع المحتجين.