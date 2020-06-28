محافظ الإسكندرية: صلينا الفجر بالمرسي أبوالعباس وكأننا في عيد

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن صلاة الفجر اليوم كانت أشبه بالعيد، لأنها جاءت بعد أكثر 100 يوم من إغلاق المساجد، مشيرا إلى تأكده من مراعاة الإجراءات الاحترازية من جلب المصلين لسجادة الصلاة الخاصة بهم، وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعي، والتطهير والتعقيم.

وعن الإجراءات الاحترازية، أوضح في لقاء ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، على قناة «ON»، مساء السبت، أن كل الإجراءات المقررة من وزارة الأوقاف ومجلس الوزراء تم تنفيذها بشكل ملزم، مؤكدا التزام المترديين على الكافتريات والمقاهي الشعبية الداخلية بالإجراءات الاحترازية بدرجة عالية جدا.

وأوضح أن المطاعم ملتزمة بوضع مسافات كبيرة بين كل من يوجد في داخلها، لضمان سلامة الجميع، وتجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد دون فقدان حياة الكثيرين.

كان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خطة التعايش مع فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم، والتي شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع استمرار منع «الشيشة»، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، والمطاعم والمقاهي فى العاشرة مساءً، مع استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة قررت استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد، مع تعليق الصلوات الرئيسية - مثل صلاة الجمعة وقداس الجمعة والأحد - وإعادة فتح المسارح ودور السينما بطاقة 25%.