مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون فصل الإخوان

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل غير التأديبي، من حيث المبدأ.

وأكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي أن "تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يجد طريقا دستوريا"، مشيرًا إلى المادة 14 من الدستور التي تركت الفصل بغير الطريق التأديبي للأحوال التي ينظمها القانون.

ولفت إلى الضمانات التي تحفظ حق الموظف في مشروع القانون، قائلا: "هذا القانون أداة إبعاد الموظف أو العامل الخطر الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء، وحقه في المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، حتى لا تكون المناقشات أنه خارج نطاق الدستور".