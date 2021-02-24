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تونس: 2 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون تصل أغسطس المقبل

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 3:30 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 3:30 م
قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، إن مليوني جرعة من لقاح جونسون أند جونسون، المضاد لفيروس كورونا المستجد ستصل إلى تونس خلال شهر أغسطس المقبل، موضحا أن تونس راسلت منذ مدة ضمن المبادرة الإفريقية للحصول على لقاح جونسون أند جونسون الذي يتضمن جرعة واحدة.

وأضاف مهدي، في تصريح لراديو موزاييك التونسي، اليوم الاثنين، أنه "تم اكتشاف 18 إصابة بالسلالة الهندية من الفيروس التاجي بالبلاد، 7 منها في القيروان، وإصابتان في سليانة، وإصابة بالمنستير، و8 بتونس الكبرى، كما تم اكتشاف إصابة بالسلالة النيجيرية في نابل".

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