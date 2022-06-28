وزير الخارجية البحريني: شراكة أخوية تاريخية وطيدة واستراتيجية مع مصر العروبة

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ترحيب مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجميع أبنائها بالزيارة الأخوية المباركة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بلده الثاني، وما تشكله من دفعة إضافية لمسيرة العلاقات التاريخية الأخوية المتميزة والشراكة الاستراتيجية الوطيدة والمتنامية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أن «القمة البحرينية المصرية، تفتح آفاقًا رحبة أمام تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي الثنائي، وتأكيد المواقف الحكيمة لكلا البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التزامهما بصون الأمن القومي العربي، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، ودعم السلام العادل والشامل في المنطقة، وإرساء قيم التسامح والوسطية والاعتدال والعيش المشترك بين الأديان والثقافات والحضارات».

ونوه بحرص الحكومة البحرينية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، في تنشيط التجارة والسياحة والاستثمار وحماية البيئة ودعم مسيرة البناء والتحديث والتنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد الزياني دعم مملكة البحرين لكل ما تتخذه جمهورية مصر العربية، من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وتعزيز مسيرتها التنموية، وتأكيدها في الوقت ذاته اعتزازها بالمواقف الشامخة لمصر في مساندة أمنها واستقرارها وأمن وعروبة الخليج، وتضحياتها التاريخية المشرفة في سبيل نصرة الحقوق العربية والإسلامية العادلة، باعتبارها بيت العرب الجامع وقلبها النابض.

وذكر أن العلاقات البحرينية المصرية بدعم من العاهل البحريني والرئيس السيسي، ماضية نحو مزيد من التحالف الاستراتيجي الوثيق، والتعاون المثمر من أجل خير وصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية جمعاء، معززة من ازدهارها وتميزها على مر التاريخ كأنموذج يحتذى به في الوحدة العربية والتلاحم بين الأشقاء، وفق رؤية موحدة ومستدامة نابعة من عمق الروابط الدينية والثقافية والاجتماعية والحضارية ووحدة الهدف والمصير المشترك.