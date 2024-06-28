أوفنر وجوب يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة مايوركا

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أكمل النمساوي سيباستيان أوفنر والبريطاني بول جوب، عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة مايوركا المفتوحة للتنس، بفوزهما على الأمريكيين ألكسندر ميكلسين وبين شيلتون على الترتيب.

واحتاج أوفنر، المصنف 59 عالميا، الذي حقق المفاجأة في بداية مسيرته في البطولة بالإطاحة بالإسباني خاومي مونار، لقلب تأخره أمام ميكلسين بنتيجة 3-6، إلى انتصار في المجموعتين التاليتين 7-5 و6-3.

بينما مر جوب بصعوبة من فخ شيلتون، بالفوز عليه أيضا بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-3 و3-6 و7-6 (10-8).

وسيجمع نصف النهائي الآخر، بين الفرنسي المخضرم جايل مونفيس، والتشيلي أليخاندرو توبيلو.