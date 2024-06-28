الجيش اللبناني: زيارة السفير الألماني إلى جبل لبنان لتفقد حقول الألغام بالمنطقة

أوضح الجيش اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، أن زيارة السفير الألماني في لبنان جورج شتوكل-شتيلفريد إلى منطقة الناعمة في جبل لبنان، أمس الخميس، جاءت لتفقد حقول الألغام في المنطقة.

وقال الجيش اللبناني في بيان "تفقد السفير الألماني في لبنان جورج شتوكل-شتيلفريد، أمس حقول ألغام في منطقة الناعمة - الشوف التي بدأ العمل على تنظيفها من قبل المجموعة الاستشارية للألغام "إم إيه جي" بتاريخ 7 مايو الماضي، وذلك بتمويل من الحكومة الألمانية وتحت إشراف المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للجيش اللبناني".

وكان النائب اللبناني قاسم هاشم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد استغرب أمس "ما نقلته بعض المواقع الاعلامية عن زيارة السفير الالماني لمنطقة الناعمة، ليتأكد من حقيقة اخلاء بعض المواقع الفلسطينية"، متسائلاً " أليس هذا خارج كل الاصول الدبلوماسية".