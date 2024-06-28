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بالأرقام.. تفوق كبير للأهلي أمام فاركو قبل مواجهة الفريقين في الدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 28 يونيو 2024 - 9:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يونيو 2024 - 9:51 ص

يلتقي النادي الأهلي مع فاركو في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعسى الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته في البطولة المحلية من أجل الزحف نحو الصدارة، والتي تفصله عنها 8 مباريات مؤجلة.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، جمعها الفريق من 19 مباراة فقط، وبفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر برصيد 62 نقطة ولكن من 25 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

وواجه الأهلي فاركو في 5 مناسبات سابقة، منذ تأهل الفريق السكندري للدوري موسم 2021-2022، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادلا في مواجهة وحيدة.

وسجل لاعبو الأهلي 11 هدفًا في شباك فرقى، فيما سجل لاعبو فاركو 3 أهداف فقط في مرمى  الأهلي، وكانت أكبر نتيجة هي فوز الأهلي في المواجهة الأولى 4-1، ثم 3-0 في المواجهة الرابعة.


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