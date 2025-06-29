قذيفة إسرائيلية تستهدف منزلا بميس الجبل جنوبي لبنان

استهدفت قذيفة إسرائيلية، مساء السبت، سطح أحد المنازل المأهولة في حي "كروم المراح" ببلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، ما أدى إلى أضرار مادية، وفق إعلام رسمي.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل شن هجمات شبه يومية على لبنان، تسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "العدو الإسرائيلي أطلق قذيفة مدفعية استهدفت سطح أحد المنازل المأهولة في حي كروم المراح بمدينة ميس الجبل، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان".

ولم يتم تسجيل أي إصابات بشريّة، حسب المصدر نفسه.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، مقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة "محرونة" بقضاء صور جنوب البلاد.

وفي هجوم مماثل السبت، قتل شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت سيارة في بلدة "كونين" جنوب لبنان، وفق بيان لوزارة الصحة.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 224 شهيدا و513 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.