غزة: ارتفاع عدد الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 66

أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن بالغ القلق والاستنكار لارتفاع عدد الأطفال الذين استُشهدوا نتيجة سوء التغذية الحاد إلى 66، بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر، ومنع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية المخصصة للفئات الهشة والضعيفة، لا سيما الرضّع والمرضى.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، إن «هذا السلوك يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويكشف عن تعمّد الاحتلال استخدام التجويع سلاحاً لإبادة المدنيين وخاصة الأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف».

وأدان بشدة هذه الجريمة المستمرة بحق الطفولة في قطاع غزة، مستنكرًا الصمت الدولي المعيب تجاه معاناة الأطفال الذين يُتركون فريسة للجوع والمرض والموت البطيء.

وحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الكارثة، وكذلك الدول الداعمة والمنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، مسئولية المشاركة الفعلية في هذه الانتهاكات الجسيمة.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التَّدخل العاجل والضغط على الاحتلال لفتح المعابر فورًا، والسماح بدخول الإمدادات الغذائية والطبية، وإنقاذ ما تبقى من الأطفال والمرضى قبل فوات الأوان.