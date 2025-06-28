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أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم تعيين ديان دورديفيتش كمدير فني مؤقت للمنتخب الصيني للرجال وذلك بعد الإعلان عن أن برانكو إيفانكوفيتش لن يستمر كمدرب للمنتخب.

وجاء قرار تولي دورديفيتش تدريب المنتخب الصيني بشكل مؤقت، من أجل الإعداد الجيد والمشاركة في بطولة شرق آسيا لكرة القدم 2025.

وفي الوقت نفسه، سيبدأ الاتحاد الصيني لكرة القدم إجراءات اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الصيني.

وانتهى عقد برانكو إيفانكوفيتش والجهاز الفني تلقائيًا بعد الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الصيني لكرة القدم أنه بعد تقييم لجنة الخبراء، قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم عدم استمرار برانكو إيفانكوفيتش كمدرب للمنتخب الصيني.

ووجه الاتحاد الصيني شكره لإيفانكوفيتش والجهاز الفني على جهودهم الكبيرة وإسهاماتهم في كرة القدم الصينية خلال فترة توليهم المهمة.

وولد ديان دورديفيتش يوم 4 يوليو 1967 في صربيا، ودرب فرقا مثل أو إف كيه بيوجراد الصربي وباختاكور طشقند (أوزبكستان)، والمنتخب الصربي تحت 17 عامًا.

وفي مارس 2023، تولى دورديفيتش تدريب منتخب الصين للرجال في دورة الألعاب الآسيوية، وقاد الفريق للتأهل إلى ربع النهائي لأول مرة منذ 17 عاما. وفي يناير 2024، تولى تدريب منتخب الصين تحت 19 عامًا.