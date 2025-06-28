رافينيا يتحدث عن مفاوضات برشلونة مع نيكو ويليامز

علق البرازيلي رافينيا، لاعب فريق برشلونة، على احتمالية انضمام نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو لصفوف النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رافينيا في تصريحات أثناء تواجده في ساوباولو: نيكو ويليامز؟ أي لاعب يأتي إلى النادي للمساهمة مرحب به، أعتقد أن أي شخص يأتي بعقلية الحضور والعمل وبذل الجهد من أجل مصلحة الفريق مرحب به للغاية".

أضاف: "ليس من قبيل الصدفة أن ينظر إليه للعب معنا في برشلونة، بالإضافة لمشاركته مع منتخب إسبانيا، إنه لاعب من الطراز الرفيع، ويتمتع بمستوى عالٍ جدًا، ومهارات عالية".وعن استعدادته للموسم الجديد، اختتم رافينيا: "أنا بخير بدني ونفسي، وسنبدأ الاستعدادات للموسم المقبل بعد أسبوعين"، مؤكدًا: "لا مجال للحزن أو الاكتئاب مع قدوم أي لاعب، من ينضم بنية العمل الجاد لمساعدة الفريق سيكون مرحبًا به سواء مني أو من اللاعبين الآخرين".