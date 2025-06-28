نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي: زيارتنا لمعبر رفح تضامن ومساندة لغزة

قال ناصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي، إن زيارة وفد البرلمان العربي إلى معبر رفح تعد زيارة تضامن ومساندة ودعم لغزة، في ضوء الحرص على تفقد الوضع العام وآخر المستجدات.

وأضاف أبو بكر وهو نقيب الصحفيين الفلسطينيين أيضا، في تصريح لـ«الشروق»، أن الجولة تضمنت زيارة مستشفيات العريش وشمال سيناء لتفقد وضع أهالي غزة الجرحي من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأشار في هذا الإطار بإرادتهم المذهلة، التي أعادت التوازن للجميع عقب يوم امتزجت فيه مشاعر مختلطة، فبينما كانت العيون تذرف الدموع، كان القلب ينزف دما على غزة.

وتوجه برسالة قائلا: «إلى أحبائنا الأنقياء الطاهرين في غزة الحبيبة .. سنعود لكم، لنكن بينكم، حيث سطرتم للعالم آيات من الصمود الأسطوري».

وتابع: «محبتي لكم أهلي و سلام لغزة ورملها وترابها وبحرها .. لغزة سلام ولغزة السلام».

وأجرى وفد من البرلمان العربي زيارة تفقدية لمعبر رفح البري، وذلك خلال زيارته محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل من مسؤولي الهلال الأحمر المصري حول آلية استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتخزينها بالمخازن الخاصة بالهلال الأحمر بالعريش وإعادة إرسالها إلى قطاع غزة.

وثمّن الوفد الجهود المصرية المبذولة تجاه القضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن الجرائم المرتكبة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزه، مشيرا إلى أن استقرار منطقة الشرق الأوسط سيكون بحل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها مدينة القدس.