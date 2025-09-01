 الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الإيراني على هامش قمة شنغهاي - بوابة الشروق
الإثنين 1 سبتمبر 2025 7:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الإيراني على هامش قمة شنغهاي

أنقرة/الأناضول
نشر في: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 6:14 م | آخر تحديث: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 6:14 م

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش القمة الـ25 لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية.

وبحث الرئيسان العلاقات التركية الإيرانية والمستجدات الإقليمية والدولية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حول اللقاء.

وخلال اللقاء، تبادل الرئيس أردوغان ونظيره بزشكيان وجهات النظر حول آخر التطورات في سوريا، والهجمات الإسرائيلية على غزة، وعملية السلام في جنوب القوقاز (بين أذربيجان وأرمينيا).

وأكد أردوغان لبزشكيان أن التعاون التركي الإيراني يخدم المصالح المتبادلة في العديد من المجالات وخاصة الطاقة.

كما شدد الرئيس التركي أهمية مضي إيران قدما في مفاوضات البرنامج النووي وأن أنقرة ستواصل دعم طهران بهذا الشأن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك