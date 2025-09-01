الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الإيراني على هامش قمة شنغهاي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش القمة الـ25 لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية.

وبحث الرئيسان العلاقات التركية الإيرانية والمستجدات الإقليمية والدولية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حول اللقاء.

وخلال اللقاء، تبادل الرئيس أردوغان ونظيره بزشكيان وجهات النظر حول آخر التطورات في سوريا، والهجمات الإسرائيلية على غزة، وعملية السلام في جنوب القوقاز (بين أذربيجان وأرمينيا).

وأكد أردوغان لبزشكيان أن التعاون التركي الإيراني يخدم المصالح المتبادلة في العديد من المجالات وخاصة الطاقة.

كما شدد الرئيس التركي أهمية مضي إيران قدما في مفاوضات البرنامج النووي وأن أنقرة ستواصل دعم طهران بهذا الشأن.