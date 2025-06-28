مقتل 8 جنود وإصابة 25 شخصا في تفجير انتحاري في باكستان

ذكر مسئولون أن تفجيرا انتحاريا في شمال غرب باكستان، اليوم السبت، أسفر عن مقتل ثمانية جنود على الأقل وإصابة 25 شخصا، من بينهم مدنيون.

واستهدف الهجوم مركبة عسكرية في شمال وزيرستان، في وقت الغداء، رغم حظر التجول بمختلف أنحاء المنطقة القبلية لتسهيل حركة قوات الأمن، طبقا لما ذكره مسئولون استخباراتيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، نظرا لأنهم غير مخولين بمناقشة القضية مع وسائل الإعلام.

ولم يكشف المسئولون الاستخباراتيون عن سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسئوليتها على الفور. ومع ذلك فإن حركة طالبان الباكستانية وجماعات مسلحة أخرى تنشط انطلاقا من شمال غرب البلاد.