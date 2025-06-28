رامي راضوان ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي: حادث مفجع وبشع

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تقدم الإعلامي رامي راضوان، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي المعروف إعلاميا بـ"طريق الموت"، والذي راح ضحيته 18 فتاة في عمر الزهور، وسائق السيارة.

وكتب رضوان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ربنا يرحم ضحايا حادث طريق المنوفية، ويصبر أهلهم على فراقهم".

وتابع: "حادث مفجع وبشع.. تغمدهم الله بوافر رحمته وأسكنهم فسيح جناته".

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن وفاة 18 فتاة وقائد السيارة التي كانت تقل الضحايا.

وأمس الجمعة، تلقت السلطات، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب على الطريق الإقليمي بمدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية شمال القاهرة.

وعلى الفور سارعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، حيث تم انتشال 19 جثة من الضحايا.

ونقل المصابون، بعضهم في حالة حرجة، إلى عدد من مستشفيات الباجور، وقويسنا، وشبين الكوم التعليمي، وأشمون العام.