إصابة 4 أفراد شرطة في حادث تصادم بطريق بنها الحر

أصيب ضابط و3 شرطيين بحادث تصادم سيارة شرطة أثناء قدومهم من القاهرة إلى بنها بالطريق الحر بدائرة طوخ؛ بسبب انفجار إطار السيارة واصطدامها بالجزيرة الوسطى.

وتلقى اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير المباحث، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر، ووجود مصابين من أفراد الشرطة.

وانتقل على الفور مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، وتبين أنه أثناء سير مأمورية سيارة شرطة يستقلها 4 أفراد شرطة بينهم ضابط بالطريق الحر متجهين إلى بنها، انفجر إطار السيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائدها واصطدمت بالجزيرة الوسطى وأصيب جميع مستقلي السيارة وتم نقلهم للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم.