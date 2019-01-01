مقتل 75 شخصا جراء فيضانات في بنجلاديش

لقي 75 شخصًا على الأقل حتفهم جراء فيضانات في بنجلاديش تسببت أيضا في تضرر أكثر من ستة ملايين شخص في أنحاء البلاد، حسبما ذكر مسؤول حكومي اليوم الأحد، في الوقت الذي بدأ فيه منسوب المياه في أنهار رئيسية في الانحسار.

وقال إنامور رحمان، وزير إدارة الكوارث والإغاثة في بنجلادش خلال مؤتمر صحفي في دكا، إن الضحايا لقوا حتفهم غرقا أو بسبب صواعق البرق والانهيارات الأرضية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في بنجلاديش وفي الهند ونيبال أوائل الشهر الجاري.

وقال رحمان إن هناك 56 طفلا من بين الذين لقوا حتفهم، وتضرر سكن 28 من بين 64 منطقة إدارية في أنحاء بنجلادش جراء فيضان المياه، وأرسلت الحكومة إمدادات غذائية ومبالغ نقدية وأواني للمتضررين من الفيضانات ومعظمهم في المناطق الشمالية من البلاد، مضيفًا أنه تم توزيع مبالغ نقدية بقيمة 500 ألف دولار ومساعدات غذائية بنحو ستة آلاف و600 طن.

وقامت الحكومة بنقل 175 ألف شخص للإقامة في ملاجئ طوارئ بعد أن غمرت المياه منازلهم، حسب الوزير. وسيتم توفير ألواح معدنية ومواد أخرى تستخدم في البناء لمساعدة الذين أصبحوا بلا مأوى جراء الفيضانات.

وذكر مركز التنبؤ بالفيضانات والتحذير منها في بنجلاديش إن مياه الفيضانات في معظم أنهار البلاد الرئيسية أخذت تنحسر اليوم الأحد.

وقال عارف الزمان بويان، وهو مهندس بالمركز أنه من المحتمل أن يشهد الوضع تحسنا خلال الأيام القلائل القادمة حيث لم ترد أنباء عن هطول أمطار في ولايتي ميجالايا وأسام الهنديتين المجاورتين.