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أخفقت أليسون فيلكس في الحصول على مكان في تشكيلة الفريق الأمريكي في أي سباق فردي لأول مرة بينما حقق سام كندريكس ثالث أفضل رقم في التاريخ في القفز بالزانة بالبطولة الأمريكية لألعاب القوى ليل السبت.

ولم يقفز سوى الفرنسي رينو لافيلني صاحب الرقم القياسي العالمي والبطل السابق سيرجي بوبكا لمسافة أعلى من 6.06 متر التي حققها كندريكس في البطولة التي تحدد أيضا الفريق الأمريكي المشارك في بطولة العالم لألعاب القوى.

كما شهدت البطولة نتيجة مفاجئة في سباق 400 متر للرجال إذ أصبح فريد كيرلي سابع أسرع عداء في التاريخ في هذا السباق بعدما سجل 43.64 ثانية ليحقق فوزا مفاجئا على مايكل نورمان (43.79) صاحب الرقم العالمي داخل القاعات.

واحتلت فيلكس، العداءة الأمريكية الأكثر تتويجا في منافسات المضمار، المركز السادس بزمن بلغ 51.94 ثانية في سباق 400 متر للسيدات، لتفقد فرصة الحصول على مكان بالفريق الأمريكي المشارك في بطولة العالم في سبتمبر أيلول.

ولا يزال بوسع فيلكس الذهاب إلى البطولة التي تقام في الدوحة ضمن فريق التتابع أربعة في 400 متر.

وشاركت العداءة البالغ عمرها 33 عاما، التي عادت للمنافسات بعد إنجاب طفلتها في نوفمبر تشرين الثاني، في كل بطولة عالم وألعاب أولمبية مع الفريق الأمريكي منذ 2003.

وقالت فيلكس ”أعتقد أن من الجنون أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل. أنا في كامل صحتي ولدي أسرتي. لا يمكن أن أطلب أكثر من ذلك. ولا زال بوسعي القيام بما أحب“.

وفازت شاكيما ويمبلي بالسباق في 50.21 ثانية متقدمة على كيندال إيليس (50.38) وويدلين جوناثاس (50.44) لتتأهل العداءات الثلاث إلى الدوحة.

* تهنئة كندريكس

نفذ كندريكس بطل العالم القفزة الفائزة في ثاني محاولة له ليحطم الرقم القياسي الأمريكي ويظهر استعداده لإحراز لقب بطولة العالم مرة أخرى.

وأحاط به منافسوه لتهنئته بعد أن أدى قفزته.

وقال كندريكس ”وأنا أسقط كنت أفكر ‭‭‘‬‬سيقومون بعرقلتي‭‭‘‬‬. اصطفوا عند حافة ممر الركض ليصفقوا لي. نحن مجموعة مترابطة حول العالم في القفز بالزانة“.

ويضم الفريق الأمريكي في بطولة العالم أربعة متسابقين في القفز بالزانة بما أن كندريكس هو بطل العالم. وضمن التأهل أيضا كول والش (5.76 متر) وكيه.سي لايتفوت (5.76) وزاك برادفورد (5.71).

وكان كيرلي، بطل الولايات المتحدة 2017، الأقوى في آخر 40 مترا ليفوز على نورمان المرشح لإحراز ذهبية بطولة العالم في سباق 400 متر.

واحتفل راي بنجامين بعيد ميلاده 22 بالفوز بسباق 400 متر حواجز للرجال في 47.23 ثانية. ولم يحقق سوى النرويجي كارستن فارهولم وبنجامين نفسه أزمنة أفضل هذا العام.

واحتل تي.جيه هولمز المركز الثاني بفارق أكثر من ثانية خلف بنجامين (48.58) بينما جاء أمير لاتين في المركز الثالث (48.66).

وسترسل الولايات المتحدة فريقا قويا آخر في سباق 100 متر حواجز للسيدات بعد تأهل كيني هاريسون صاحبة الرقم العالمي (12.44) ونيا علي (12.55) والبطلة الأولمبية برايانا مكنيل (12.61).

وتفوقت البطلة الأولمبية دليلة محمد على أبرز منافساتها الأمريكيات سيدني مكلوجلين لتنتصر في قبل نهائي سباق 400 متر حواجز في 54.22 ثانية. واحتلت الشابة مكلوجلين، صاحبة أفضل زمن هذا العام، المركز الثاني بفارق 0.02 ثانية.

وفي تصفيات سباق 200 متر، تفوق بسهولة نواه لايلس السريع وكريستيان كولمان بطل الولايات المتحدة في سباق 100 متر.

وفاز لايلس، صاحب أفضل زمن هذا العام ويبلغ 19.50 ثانية، بسباقه في 20.65 ثانية. وجاء كولمان ثانيا في سباقه بالتصفيات بعد أن حقق 20.70 ثانية.

وسجل كيتافيوس والتر أسرع زمن (20.59 ثانية) بينما جاء لايلس في المركز الثالث في الترتيب العام قبل آخر جولتين من السباق في وقت لاحق يوم الأحد.