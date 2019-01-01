رئيس جامعة سوهاج يجتمع بمركز الاستشارات الهندسية لمناقشة الخطط المستقبلية

اجتمع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، مع مجلس إدارة مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية التابع لكلية الهندسة، وذلك لمناقشة الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال الخاص بالمركز، والخطط المستقبلية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المركز يقدم استشارات متميزة في كافة المجالات الهندسية و ذات جودة عالية المستوى طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية للمشروعات والأنشطة، مشيرًا إلى أن المركز بمثابة بيت خبرة متكامل في مختلف المجالات الهندسية، ويعتمد على القدرات العملية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات الهندسية، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي.

وأضاف الدكتور أحمد قاسم، أن المركز يقدم العديد من الخدمات الهندسية في مجالات عديدة أهمها، المعينات، الاستشارات الهندسية، الأعمال المساحية، الإشراف علي تنفيذ الطرق والكباري، إلى جانب تنظيم التدريبات الصيفية والدورات التخصصية، وإجراء التصميمات والدراسات و الاختبارات.

وأوضح الدكتور ياسر جابر، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات منها إمكانية عقد برتوكول تعاون مع الأكاديمية الدولية للتعليم والتدريب، لتقديم دورات تدريبية مهنية وفنية في عدة مجالات منها مجال الديكور، صيانة الأجهزة الكهربائية، والطبية والآلات المكتبية، وصيانة المصاعد وغيرها، ومناقشة التجهيزات الخاصة بالمركز من أجهزة كمبيوتر وغيرها، بالإضافة إلى مناقشة شراء أكواد حديثة خاصة بأعمال البناء والصادرة عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.