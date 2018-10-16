 الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ألف و452 سائقا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات - بوابة الشروق
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الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ألف و452 سائقا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 6:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 6:43 م
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ألف و452 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق - المحال التجارية - المنشآت الحكومية والخاصة والبنوك وجميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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