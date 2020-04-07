انفجار عدد من ناقلات الوقود غربي إيران

أفادت وسائل إعلام محلية في إيران، بانفجار عدد من ناقلات الوقود في إقليم كرمنشاه، غربي البلاد، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، أن جهود السيطرة على الحريق، الذي اندلع بمنطقة دولت آباد الصناعية، مستمرة، وأن أسبابه لا تزال مجهولة، مشيرة إلى أن السلطات المحلية أكدت وقوع الانفجارات.

ووفقا للسلطات المحلية، تعود الناقلات لشركة خاصة، وليس لوزارة النفط الإيرانية.

وشهدت إيران عدة انفجارات وحرائق غامضة خلال الأسابيع الماضية، وقع بعضها في مواقع حساسة، بينها موقع بارشين العسكري في شرق طهران، ومنشأة نطنز للتخصيب النووي.

وأثارت الانفجارات في بارشين ونطنز تكهنات عن وجود أعمال تخريب متعمدة من جهات أجنبية، إلا أن هذه التكهنات لم تتأكد.