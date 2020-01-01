الولايات المتحدة تسجل 56 ألفا و336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى 4 ملايين و290 ألفا و259 حالة على الأقل، عقب تسجيل 56 ألفا و336 حالة إصابة جديدة، وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأضافت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 148 ألفا و11 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 1076 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.