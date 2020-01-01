الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون بحث مع وزير الخارجية السعودي الأزمة الليبية

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر، التعاون الثنائي بين البلدين، وقضايا المنطقة وخاصة الأزمة الليبية.



وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم إنه تم خلال هذا اللقاء، تقييم التعاون الثنائي ودراسة السبل الكفيلة بتعميقه وتنويعه، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية والاستثمارية للشراكة بين البلدين.



وأضاف البيان أن اللقاء كان فرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.