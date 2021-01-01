عرض الفيلم الأمريكي «ابنة ريان» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

أقام مركز الحرية للإبداع ، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الثلاثاء، عرضا خاصا للفيلم الأمريكي "ابنة ريان" Ryan's Daughter، ضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي ، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

وقال الناقد الفني محمد كمال، إن أحداث الفيلم تدور في إطار من الدراما والرومانسية أثناء الحرب العالمية الأولى عام 1916 ، حول قصة امرأة متزوجة تدعى روزي ريان تعيش في قرية معزولة في شبه جزيرة الوادي المشجر بأيرلندا ، ترتبط بضابط بريطاني جاء للقرية للاستشفاء وتنتشر الأقاويل بين أبناء القرية.

وأضاف، خلال ندوة أقيمت عقب عرض الفيلم لمناقشته مع الجمهور ، أن فيلم "ابنة ريان" أنتج عام 1970 ، بطولة روبرت ميتشوم ، سارة ميلز ، ايفن كرولى ، ليو مكيرن ، بارى فوستر ، مارى كين ، وسيناريو روبرت بولت ، ومن إخراج ديفيد لين.

وأوضح أن الفيلم مأخوذ عن رواية " مدام بوفاري" الصادرة عام 1856 للكاتب الفرنسي جوستاف فلوبير ، لافتا إلى أن الفيلم نال جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد ، وأفضل تصوير سينمائي ، وجائزة المجلس الوطني للأفلام.

وتم إقامة الندوة والعرض وفق إجراءات احترازية يتبعها المركز للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بنسبة الحضور المقررة (50%)، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة والالتزام بها أثناء الندوة، و الدخول من بوابات التعقيم ، وقياس درجات الحرارة ، مع تباعد المقاعد.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية ، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.