 عرض الفيلم الأمريكي «ابنة ريان» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية - بوابة الشروق
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عرض الفيلم الأمريكي «ابنة ريان» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

مركز الإبداع بمدينة الإسكندرية
مركز الإبداع بمدينة الإسكندرية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 6:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 6:37 ص

 أقام مركز الحرية للإبداع ، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الثلاثاء، عرضا خاصا للفيلم الأمريكي "ابنة ريان" Ryan's Daughter، ضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي ، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.
وقال الناقد الفني محمد كمال، إن أحداث الفيلم تدور في إطار من الدراما والرومانسية أثناء الحرب العالمية الأولى عام 1916 ، حول قصة امرأة متزوجة تدعى روزي ريان تعيش في قرية معزولة في شبه جزيرة الوادي المشجر بأيرلندا ، ترتبط بضابط بريطاني جاء للقرية للاستشفاء وتنتشر الأقاويل بين أبناء القرية.
وأضاف، خلال ندوة أقيمت عقب عرض الفيلم لمناقشته مع الجمهور ، أن فيلم "ابنة ريان" أنتج عام 1970 ، بطولة روبرت ميتشوم ، سارة ميلز ، ايفن كرولى ، ليو مكيرن ، بارى فوستر ، مارى كين ، وسيناريو روبرت بولت ، ومن إخراج ديفيد لين.
وأوضح أن الفيلم مأخوذ عن رواية " مدام بوفاري" الصادرة عام 1856 للكاتب الفرنسي جوستاف فلوبير ، لافتا إلى أن الفيلم نال جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد ، وأفضل تصوير سينمائي ، وجائزة المجلس الوطني للأفلام.
وتم إقامة الندوة والعرض وفق إجراءات احترازية يتبعها المركز للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بنسبة الحضور المقررة (50%)، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة والالتزام بها أثناء الندوة، و الدخول من بوابات التعقيم ، وقياس درجات الحرارة ، مع تباعد المقاعد.
تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية ، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.

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