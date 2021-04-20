إيهاب جلال يدرس بيراميدز بالتسجيلات ويحفز لاعبيه للمريع الذهبي

حرص إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، على متابعة تسجيلات عديدة لمباريات بيراميدز الأخيرة في الدوري مع مدربه تاكيس جونياس للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الأخير، ووضع الخطة المناسبة أملا في احراز الفوز وحصد النقاط الثلاثة والتقدم في سباق المنافسة على مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري خلال الموسم الجاري .

وكان المدير الفني للإسماعيلي لجأ إلى تحفيز لاعبيه بشكل مكثف في الساعات الأخيرة وشدد على ضرورة التمسك بأمال المنافسة على المربع الذهبي بعد تحسن النتائج مؤخرا، مشيرا إلى أن الجولات السبعة المتبقية للدوري يمكن ان تشهد كراسي موسيقية كبيرة في ترتيب الفرق شريطة التحلي بالروح القتالية والرغبة في الفوز .

وقال جلال إنه أجرى تعديلًا جزئيًا على برنامج الاستعداد للقاء بيراميدز حيث فضل المبيت بالقاهرة ليلة المباراة، بدلًا من توجه الفريق إليها قادمًا من الأسكندرية قبلها بيومين لإضفاء المزيد من التركيز لهذه المواجهة الهامة بالدوري الممتاز.

وأضاف أنه راض عن أداء لاعبو الإسماعيلي الأساسيين والبدلاء الذين شاركوا في أحداث المباراتين التجريبيتين على هامش معسكر الإسكندرية المغلق، أمام أبها وكفر الدوار نفذوا خلال اللقائين التعليمات الفنية المطلوبة منهم كأفضل ما يكون.

وأشار المدير الفني للإسماعيلي إلى أنه منح أعضاء الفريق اليوم الأربعاء راحة سلبية لإلتقاط الأنفاس من التدريبات والمباريات الودية، لكسر حدة الملل والسماح لهم جميعًا الخروج في جولة تنزه قصيرة بالأسكندرية والعودة لمحل إقامتهم من جديد.