شرطة العاصمة الألمانية تحظر مظاهرتين مناوئتين لسياسة كورونا مطلع الأسبوع

أعلن متحدث باسم شرطة العاصمة الألمانية برلين مساء اليوم الأربعاء حظر مظاهرتين مناوئتين لسياسة كورونا لأنصار ما يعرف بحركة "التفكير الجانبي" كان مزمعا تنظميهما مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث:" بعد أخذ الوضع الواقعي مأخذ الاعتبار وتقييمه، حظرنا تجمعين أحدهما كان مقررا في الحادي والثلاثين من يوليو الجاري والأول من أغسطس المقبل" مشيرا إلى أن الشرطة لا تزال تراجع تجمعات أخرى.

وكان من المنتظر تنظيم مسيرة لحركة التفكير الجانبي يوم الأحد المقبل في شارع 17 يونيو بالقرب من بوابة براندنبورج، وقالت مبادرة "التفكير الجانبي 711" الجهة المنظمة قبل إعلان حظر المسيرة إنها سجلت مشاركة 22 ألف و500 شخص في هذه المسيرة.

وكانت مبادرة التفكير الجانبي في شتوتجارت دعت إلى تنظيم هذه المسيرة تحت شعار "عام الحرية والسلام-الحياة بعد الجائحة".

وأضاف المتحدث أن الشرطة تأخذ استعدادها لعملية مكثفة مطلع الأسبوع المقبل " حاليا نقوم بتقييم كل الظروف والشواهد" مشيرا إلى أن كل التدابير اللاحقة سيتم تقريرها تبعا لهذا التقييم " وهذا يعني تخطيط الانتشار والتخطيط المفصل للقوات بما في ذلك طلب قدوم قوات دعم وكذلك البت فيما إذا كان يتعين حظر مسيرات وأي المسيرات التي يتعين حظرها".