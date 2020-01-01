أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تأجيل الإطلاق القادم لمركبتها القمرية الأولى لمدة يومين بسبب الصيانة الإضافية لصاروخ سبيس إكس.

وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إن صاروخ سبيس إكس كان بصدد إعادة جدولة الإطلاق إلى الساعة 8:08 صباح يوم 5 أغسطس (بالتوقيت الكوري).

وكان من المقرر إطلاق المركبة القمرية الكورية "باث فايندر"، المعروفة أيضًا باسم "دانوري"، على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا بالولايات المتحدة في غضون الساعة 8:20 صباح يوم 3 أغسطس (بالتوقيت الكوري).

وأضافت الوزارة أن شركة سبيس إكس أرسلت إخطارا بالتأجيل، بعد اكتشاف الحاجة إلى أعمال صيانة إضافية أثناء إجراء عمليات التفتيش المبدئي.

وتخضع المركبة "دانوري" التي يبلغ وزنها 678 كيلوغراما والموجودة في فلوريدا، للصيانة والاستعدادات الأخرى قبل الإطلاق الأسبوع القادم.

ويخطط المعهد الكوري لأبحاث الفضاء لوصول المركبة إلى القمر والبدء في الدوران حول القمر في ديسمبر والقيام بمهام الرصد لمدة عام باستخدام مجموعة من الأدوات، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة قياس المغناطيسية. كما ستحدد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.