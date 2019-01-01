روسيا: لا اتفاق حتى الآن في مفاوضات تبادل السجناء مع واشنطن

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، إن "مفاوضات تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة جارية ولا توجد نتائج ملموسة حتى الآن، ويجب أن تأخذ مصالح الطرفين في الاعتبار"، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال الأربعاء في مؤتمر صحفي، إنه سيتحدث في الأيام المقبلة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، مضيفاً أنه "سيضغط" للرد على عرض قدمته واشنطن لإطلاق سراح مواطنين أمريكيين تحتجزهم موسكو.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة قدمت لموسكو "عرضاً مهماً" من أجل إعادة نجمة كرة السلة بريتني جرينر والجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان، لكنه رفض الكشف عن فحوى الصفقة.