بعد مرور 5 سنوات على انفراد «الشروق» بنشر المخطط الكامل لتطوير جزيرة الوراق وتحويلها إلى مركز مالى وسياحى عالمى، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» مخطط مدينة حورس «جزيرة الوارق سابقا» والذى جاء مطابقا لما نشرته الشروق قبل خمس سنوات.

وأوضحت هيئة الاستعلامات، فى منشور على صفحتها الرسمية أول أمس أن مساحة المشروع تبلغ 1516 فدانا أى ما يعادل 6.36 كيلومتر مربع، وتصل التكلفة التنفيذية له 17.5 مليار جنيه، وقدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوى 122.54 مليار جنيه مصرى، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصرى لمدة 25 سنة.

وفى عرضها لمكونات المشروع، ذكرت الهيئة نفس المفردات والتسميات التى نشرتها الشروق حيث قالت إن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، إلى جانب حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، ومنطقة ثقافية وكورنيش سياحى، وإسكان استثمارى.

وعقب نشر «الشروق» للمخطط سارعت وزارة الإسكان، بنفى صحة المخطط المنشور وقال الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى فى ذلك الوقت ووزير الإسكان الحالى إن تغيير اسم جزيرة الوراق إلى حورس ومخطط تطويرها ما زال عبارة عن مجموعة من الأفكار التى تقدم بها أحد المتخصصين فى التخطيط العمرانى ولم تعتمده أى جهة فى الدولة، فى حين توالت الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بتطوير هذه الجزيرة التى تزيد مساحتها على 1400 كيلومتر مربع.

فى المقابل أكدت هيئة الاستعلامات، فى بيانها أمس الأول، أن المشروع يضم حدائق حورس مساحة 620 فدانا بما يعادل 44.2% من إجمالى مساحة الجزيرة، وسيكون موقعها فى الجزء الجنوبى، وتضم ممشى ترفيهيا، وممشى رياضيا، ومراكز تجارية، ومتحفا للفن المعمارى الحديث.

كما يضم المخطط إقامة منطقة «مارينا حورس» على مساحة 50 فدانا وتمثل 3.5% من إجمالى المساحة، وستكون بوسط الجزيرة، وتشمل بحيرة ترفيهية وحولها أنشطة تجارية، ومرسى للقوارب.

ويتضمن المشروع إقامة «أبراج مارينا حورس»، على مساحة 230 فدانا وتمثل 16.4% من إجمالى مساحة الجزيرة، فى الاتجاه الغربى للجزيرة باتجاه شاطئ النيل بالوراق، وتحتوى على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من إجمالى المساحة المخصصة.

وقرية حورس السكنية، ستكون على مساحة 200 فدان وتمثل 14.3% من مساحة الجزيرة، وهى فى الجهة الشرقية للجزيرة باتجاه شاطئ النيل بشبرا الخيمة، وتنقسم إلى 70 فدانا مشاريع إسكان، و130 فدانا لإعادة توطين السكان الذين سيفضلون البقاء فى الجزيرة ولن يقبلوا التعويض الذى ستقدمه الحكومة.

برج حورس سيكون فى مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبى، على مساحة 80 فدانا ويمثل 5.7% من مساحة الجزيرة، وبه قاعة مؤتمرات حورس، وفنادق 7 نجوم تحتوى أجنحة وشقق فندقية، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط طائرات هليكوبتر.

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