دعت الحكومة الأوكرانية المدنيين لمغادرة إقليم دونباس فورًا، بعد تحقيق الجيش الروسي تقدمًا في بعض الجبهات، وذلك بحسب ما أوردته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، دعا زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، روسيا إلى توسيع الهجوم ليشمل مدنا تغطي جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، في حين تركز العمليات العسكرية الجارية على إقليم دونباس ومناطق أخرى في الجنوب.

وقال دينيس بوشيلين على قناته بتطبيق «تليجرام»: «لقد حان الوقت اليوم لتحرير المدن الروسية التي أسسها الروس: كييف وتشيرنيغيف وبولتافا وأوديسا ودنيبرو وخاركيف وزابوريجيا ولوتسك».

وكانت روسيا قد عزت إطلاق عملياتها العسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، إلى «حماية» السكان الناطقين بالروسية في الشرق، مما وصفته بـ«إبادة جماعية» تقوم بها السلطات الأوكرانية.

وبعدما صرف الجيش الروسي نظره عن العاصمة كييف، سيطرت موسكو على جزء كبير من جنوب أوكرانيا وشرقها.

وتحرص الدول الغربية على إمداد أوكرانيا بالأسلحة، على نحو مستمر، فيما تحذر موسكو من الخطوة، قائلة إنه لا يصب في إحلال السلام بالمنطقة.