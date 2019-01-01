البيت الأبيض: بايدن والرئيس الصيني يعقدان مباحثات هاتفية اليوم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جين بينج، سيجريان اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس في الساعة (12:30 بتوقيت جرينتش)، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «BBC عربي»، في خبر عاجل لها.

ولا تزال أصداء النية الأمريكية لتنظيم زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان تثير ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية العالمية.

وصدرت تحذيرات صينية، يوم الأربعاء، للجانب الأمريكي في حال إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على تنظيم زيارة لنانسي بيلوسي إلى تايوان، في ظل الرفض الصيني لتلك الزيارة، حيث أكدت الصين أن واشنطن ستتحمل العواقب عن تلك الزيارة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجان، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين، أن واشنطن ستتحمل العواقب التي ستترتب على زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان، في ظل أن الصين تعتبر أن تايوان جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

كما سبق أن أعلن رئيس أركان الجيش الأمريكي، مارك ميلي، أن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان هي فكرة غير جيدة، محذرًا من النوايا العسكرية الصينية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها في آسيا.