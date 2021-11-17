أكد محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي، أنه متواجد ضمن صفوف النادي البترولي منذ عام 2006، ويتمنى تسهيل الأمور مع نادي ويجان الإنجليزي ومنحه فرصة للاحتراف.

وقال جاد في تصريحات تلفزيونية: «نادي إنبي هو صاحب الفضل علي بعد الله، ولولاه لما وصلت لهذا المستوى، وأتلقى عروضًا احترافية، ولكني أتمنى أن احترف مبكرًا مثل محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد النني».

وكشف: «رئيس نادي ويجان الإنجليزي أتى إلى مصر وجلس مع المسؤولين، وبالفعل هناك عرض رسمي، ولكن لا أعرف ما سبب تعطيل الأمور، وعندما أتحدث مع إدارة إنبي عن العرض يقال لي لن نبلغك عن تفاصيل، وأنا أتمنى أن أحترف في إنجلترا».

وواصل: «محمد صلاح لم يتحدث معي بعد وصول عرض من نادي ويجان الإنجليزي، وويجان متمسكين بي وأنا أريد خوض التجربة، وأقسم بتواجد عرض رسمي في النادي وبمقابل مادي جيد جدًا».

وأتم: «رأينا منتخبات إفريقيا بها الكثير من المحترفين، نحن نمتلك منتخبا كبيرا في قارة إفريقيا وشرف لي تمثيله لكن أتمنى أن تزداد أعداد المحترفين مثل المنتخبات الأخرى وهذا سيفيد منتخب مصر».